Леонид Федун пожелал успехов новому руководству «Спартака»

66-летний российский предприниматель Леонид Федун, ранее занимавший пост президента московского «Спартака», пожелал удачи новому руководству красно-белых после продажи 100% акций клуба компании «Лукойл».
«Я надеюсь, что у нового совета директоров получится успешно руководить клубом. Желаю им успехов», — приводит слова Федуна ТАСС.
Напомним, что после 10 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице соревнований, набрав 19 очков. В ближайшем матче красно-белые встретятся на домашнем поле с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках группового этапа Кубка России. Встреча состоится в четверг, 29 сентября, начало – 20:30 мск. Ранее в этом турнире московский клуб обыграл самарские «Крылья Советов» (1:0) и воронежский «Факел» (3:0), а «Зенит» на старте оказался сильнее всё того же «Факела» (2:0), а затем уступил на выезде в Самаре (0:2).
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