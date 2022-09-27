Источник: южноафриканский специалист станет ассистентом Циннбауэра в «Локомотиве»

41-летний южноафриканский специалист Фадлурагман Давидс уже в ближайшее время может пополнить тренерский штаб московского «Локомотива» и занять пост ассистента немца Йозефа Циннбауэра, сообщает SNL24.com.

Предыдущим местом работы Давидса является южноафриканский «Орландо Пайретс», в котором он трудился на аналогичной должности с 2019 по 30 июня 2022 года. В этом же клубе он помогал Йозефу Циннбауэру, который возглавлял клуб с 2019 по 2021 год. В карьере Давидса был опыт работы и главным тренером – он тренировал чуть больше года южноафриканский «Марицбург Юнайтед».

Напомним, после 10 туров «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав лишь девять очков и находясь лишь в одном балле от зоны стыковых матчей. Уже в среду, 28 сентября, железнодорожники сыграют в гостях с «Химками» в рамках группового этапа Кубка России.