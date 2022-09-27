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Кокорин: горжусь собой, что за два года не было никаких скандальных историй

Кокорин: горжусь собой, что за два года не было никаких скандальных историй
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31-летний российский нападающий кипрского «Арис Лимасол» Александр Кокорин рассказал, что в «Фиорентине» не ожидали от него примерного поведения, а также выразил гордость за свой период в Италии.

«К сожалению, или к счастью, за два года, учитывая, что я постоянно вляпываюсь в ерунду (слово заменено на более корректное. – Прим. «Чемпионата») какую-то, типо там все они же все сомневались (в «Фиорентине». – Прим. «Чемпионата»), когда меня брали ещё, мол что за парень, постоянно какие-то непонятные истории, а там они прямо – что за персона, никаких проблем вообще, суперспокойный парень, хотя любит опоздать. Вообще проблем не было.

Часто ли я опаздывал? Нет, не опаздывал, в принципе за карьеру я вообще один раз, по-моему, на какую-то теорию опоздал, а так, это я к тому, что они этого не знали, а по факту я сам собой горжусь, что за два года не было никаких историй скандальных», — сказал Кокорин в тизере интервью Нобелю Арустамяну, который был показан на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Кокорин уже принял участие в трёх встречах за «Арис» в чемпионате Кипра, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Первый гол Александра Кокорина за 655 дней.

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