Фанаты сборной Румынии напали на болельщиков Боснии во время матча Лиги наций
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Между болельщиками сборной Румынии и Боснии и Герцеговины произошёл конфликт во время матча шестого тура групповой стадии Лиги наций, сообщает Romania.postsen.
По данным источника, арбитр прервал матч спустя 32 секунды после начала из-за беспорядка на трибунах. Фанаты сборной Румынии прорвались к сектору болельщиков Боснии и Герцеговины. Болельщики забрасывали друг друга стульями и пиротехникой. Правоохранительным органам удалось предотвратить более серьёзный конфликт.
Сам матч завершился победой сборной Румынии со счётом 4:1.
Несмотря на победу, сборная Румынии заняла четвёртое место в турнирной таблице группы 3 Лиги В и вылетела в Лигу С. Национальная команда Боснии и Герцеговины ранее досрочно вышла в Лигу А.
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