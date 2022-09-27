Капелло высказался о шансах сборной России на ЧМ-2022, в случае попадания на него

76-летний итальянский специалист Фабио Капелло, ранее возглавлявший сборную России, порассуждал о шансах национальной команды на предстоящем чемпионате мира – 2022 в Катаре, в случае не отстранения от соревнований.

«Смогла бы сборная России успешно выступить в Катаре, если бы не отстранение? Сборной России было бы очень непросто выступать на грядущем чемпионате мира», — приводит слова Капелло Sport24.

Напомним, что сборная России по итогам группового этапа отбора к ЧМ-2022 вышла в стыки, где должна была встретиться с Польшей. Однако впоследствии команда Валерия Карпина была отстранена от соревнований на неопределённый срок из-за геополитической ситуации.

В недавнем матче, который состоялся в субботу, 24 сентября, сборная России на выезде победила сборную Киргизии в контрольной игре (2:1).