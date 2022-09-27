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Саутгейт рассказал, что футболисты сборной Англии организовали встречу без него

Саутгейт рассказал, что футболисты сборной Англии организовали встречу без него
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о неудачных матчах команды, а также рассказал, что игроки устроили встречу без него.

«Игроки спросили, могут ли они провести встречу наедине, чтобы всё обсудить. Для меня это был такой положительный знак. В некоторых клубах это плохой знак! Но они обсудили со мной то, что хотели сделать. В лучших командах есть костяк игроков, которые управляют всем. Когда вы едите, проходите лечение и не можете участвовать в переговорах, крайне важно иметь правильную фильтрацию сообщений. Это один из примеров того, как они справились с этим», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Напомним, в своём последнем матче сборная Англии сыграла вничью с национальной командой Германии (3:3). Безвыигрышная серия сборной Англии составляет шесть матчей.

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