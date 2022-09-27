Юрий Сёмин ответил на вопрос о возможном возвращении в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал идею проведения Матча легенд «Локомотив» — ЦСКА, а также ответил на вопрос, готов ли он снова возглавить «железнодорожников».

«Во‑первых я впервые от вас слышу об этом ретро‑матче. Руслан Пименов что‑то говорил на эту тему? Ну, значит, Руслан что‑то знает об этом, а я в первый раз слышу. Возглавил бы я с удовольствием «Локомотив» в этой игре? Я об этом вам не говорил. Я говорю о том, что проведение этого матча было бы нормальным. Возглавить нынешний «Локомотив»? Провокационные вопросы. Пускай они обращаются, а мы подумаем», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Сёмин покинул «Локомотив» в мае 2020 года. Сейчас команду возглавляет Йозеф Циннбауэр.