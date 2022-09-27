Луис Энрике назвал фаворитов ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу.

«Аргентина и Бразилия всегда будут фаворитами из-за их истории. Так же, как и в Европе, кто-нибудь посмеет сказать, что Англия или Франция не будут фаворитами? Если вам нужны фавориты, посмотрите на список ФИФА и тех, кто набрал больше всего очков за последние месяцы. Неважно, что я говорю», — приводит слова Энрике Marca.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В турнире будут участвовать 32 команды. Действующим победителем чемпионата мира является сборная Франции.

Ранее национальную команду России не допустили к участию в отборочном матче на чемпионат мира в Катаре 2022 года из-за ситуации на Украине.