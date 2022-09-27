Корниленко выделил три лучшие команды РПЛ. «Спартак» не попал в список

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко назвал самые сильные команды текущего сезона чемпионата России, после того как в сентябре самарский клуб сыграл с тремя лучшими клубами исходя из турнирной таблицы соревнований.

«Зенит» впечатляет. С тем же ЦСКА мы в первом тайме на равных играли, имели больше моментов и даже владели небольшим преимуществом. Второй, правда, провели хуже. По организации игры я бы выделил сейчас в РПЛ «Зенит», ЦСКА и «Ростов». «Спартак»? Говорю о том, что мне бросилось в глаза. Эти три клуба выглядят максимально организованно», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, после 10-го тура чемпионата России «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице соревнований, набрав 10 очков.

Полное интервью с Сергеем Корниленко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.