Бывший форвард «Интера» в 40 лет решил попробовать себя в новом виде спорта

40-летний бывший аргентинский нападающий Родриго Паласио, известный по выступлениям за «Интер», решил попробовать себя в новом виде спорта – в баскетболе, сообщает WorldNationNews.com.

Бывший футболист подписал контракт с клубом «Гарньяно», выступающим в баскетбольной итальянской Серии D. Недавно он дебютировал в полуфинале регионального турнира, в этом матче его команда проиграла 65:73, а сам Родриго выступал в футболке под номером четыре и набрал шесть очков. Прошлой ночью он набрал 14 очков в Серии D в игре с «Баскет Маласпина».

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Последним футбольным клубом Паласио был «Брешиа», с которым у него истёк контракт в июне этого года. Всего за карьеру он принял участие в 618 матчах, в которых отметился 206 голами и 110 результативными передачами.