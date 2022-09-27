Александр Петраков ответил на вопрос о своём контракте в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков ответил на вопрос о своём контракте с национальной командой. Соглашение специалиста с национальной командой рассчитано до декабря 2022 года.
«Никаких переговоров по продлению контракта нет. Завтра матч, после него все узнаете. Это вопрос к президенту УАФ. У нас 24 футболиста в команде, все здоровы. Все игроки и тренерский штаб хотят подняться в дивизион А Лиги наций. 1 июня мы играли против Шотландии в полуфинале отбора ЧМ-2022, сейчас Лига наций – это несколько иной статус. У людей тоже другой ажиотаж», — приводит слова Петракова ua.tribuna.com.
В заключительном туре Лиги наций сборная Украины сыграет с Шотландией. Мач состоится 27 сентября, начало матча – 21:45 мск.
Сборная Шотландии после пяти туров возглавляет турнирную таблицу своей группы, набрав 12 очков, Национальная команда Украины занимает второе место, записав в свой актив 10 очков.
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