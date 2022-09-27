Клейменов высказался о своём отсутствии в новом составе совета директоров «Спартака»
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Бывший член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов высказался о своём непопадании в новый состав органа управления красно-белых.
«Не знаю. Себя в списках не ищу. Это абсолютная прерогатива руководства. Вхожу ли я в состав директоров — понятия не имею. Думаю, что нет.
Предлагали ли мне остаться? Все в совете директоров написали заявления о том, что они слагают свои полномочия. Прежний состав сложил полномочия, видимо, там вступают новые. Я совершенно не владею ситуацией. Здесь все полномочия и вся свобода действия у руководства команды. В данном случае здесь комментировать нечего», — приводит слова Клейменова Sport24.
Ранее стало известно, что первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын возглавил совет директоров «Спартака».
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