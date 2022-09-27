Кака пробежал Берлинский марафон, продемонстрировав на финише своё знаменитое празднование

40-летний бразильский бывший футболист Кака принял участие во всемирно известном Берлинском марафоне, который прошёл в воскресенье, 25 сентября. Об этом сообщает Goal.
Кака завершил дистанцию в Берлине за достаточно приличное время — 3:38.06, о чём с гордостью сообщил в одной из социальных сетей: «Потрясающий, Берлин! Какая великолепная атмосфера на протяжении всех 42 км. Очень горжусь тем, что стал участником данного мероприятия.Большое спасибо всем бегунам, болельщикам и моим партнёрам».
Празднование Кака на финише Берлинского марафона.
Фото: Getty Images.
Сразу после финиша, на котором бразилец продемонстрировал своё знаменитое празднование после забитых мячей, Кака спросили о дальнейших планах по участию в марафонах, на что экс-футболист ответил: «Я сделал главное – финишировал в первом марафоне, а дальше будет видно».
Напомним, Кака завершил карьеру в декабре 2017 года. Всего на профессиональном уровне он провёл 529 матчей во всех турнирах, в которых отметился 161 забитым мячом и 146 результативными передачами.
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