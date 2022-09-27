«Почему Трент не в сборной? Что происходит?» Фердинанд раскритиковал Гарета Саутгейта

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта за отсутствие в составе сборной Трента Александера-Арнольда и Фикайо Томори.
«Почему Трент не в сборной Англии? Что здесь происходит? Не понимаю. Это вопрос, который необходимо задать. Тоже самое касается и Томори. Я не могу поверить в это, Томори выиграл Серию А, он играет очень хорошо как неотъемлемый игрок в своей команде и не может приблизиться к составу сборной. Не говоря уже о старте, он не может попасть даже в заявку на игру.
Это не значит, что я просто так сижу и говорю: «Кстати, у нас невероятное количество центральных защитников, из которых можно выбрать», я просто хочу, чтобы ему дали шанс и посмотрели, сможет ли он им воспользоваться», — приводит слова Фердинанда Mirror.
Напомним, Томори и Арнольд в заявке сборной Англии на вчерашний матч с Германией отсутствовали.
- 27 сентября 2022
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