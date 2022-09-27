Гарри Кейн: ничья с Германией настроит нас на позитивный лад перед чемпионатом мира

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о матче со сборной Германии. Матч, который проходил в рамках Лиги наций, завершился со счётом 3:3.
«Мы играем с Германией на «Уэмбли», и независимо от того, какое соревнование, это всегда особенный матч. Нам нужно извлечь уроки из допущенных нами ошибок, но мы забили три мяча. Я думаю, что это настроит нас на позитивный лад перед чемпионатом мира», – приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.
Ранее сборная Англии досрочно вылетела в Лигу В. Национальная команда Германии завершила групповой этап на третьем месте в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции, которая заняла в своей группе третье место и, соответственно, не сможет защитить титул.
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