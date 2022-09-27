Луис Энрике уверен, что сборная Испании обыграет Португалию

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался в преддверии матча Лиги наций со сборной Португалии.
«У нас есть прекрасная возможность выйти в финальную стадию. Мы подходим к этой игре так, как если бы это был четвертьфинал в Катаре. Это 90 минут, и мы должны победить, никакой ничьи. Я уверен, что мы справимся.
Мы всегда говорили, что Португалия — очень талантливая и атлетичная команда. Они уже добились многого, и эволюция команд обычно измеряется их победами. Как и Испания, это сборная, которая очень хорошо работает с молодыми игроками. Они более сплочённая команда, чем мы», – приводит слова Энрике пресс-служба УЕФА.
Матч сборных Испании и Португалии состоится 27 сентября. Победитель этой встречи займёт 1-е место в группе 2 Лиги А и отправится в «финал четырёх» турнира.
- 27 сентября 2022
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