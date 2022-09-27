Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике уверен, что сборная Испании обыграет Португалию

Луис Энрике уверен, что сборная Испании обыграет Португалию
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался в преддверии матча Лиги наций со сборной Португалии.

«У нас есть прекрасная возможность выйти в финальную стадию. Мы подходим к этой игре так, как если бы это был четвертьфинал в Катаре. Это 90 минут, и мы должны победить, никакой ничьи. Я уверен, что мы справимся.

Мы всегда говорили, что Португалия — очень талантливая и атлетичная команда. Они уже добились многого, и эволюция команд обычно измеряется их победами. Как и Испания, это сборная, которая очень хорошо работает с молодыми игроками. Они более сплочённая команда, чем мы», – приводит слова Энрике пресс-служба УЕФА.

Матч сборных Испании и Португалии состоится 27 сентября. Победитель этой встречи займёт 1-е место в группе 2 Лиги А и отправится в «финал четырёх» турнира.

Португалия — Испания. Разбитое лицо и обида на Якина выльются в голы Португалия — Испания. Разбитое лицо и обида на Якина выльются в голы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022