Луис Энрике: самая сильная линия сборной Испании — оборона

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался в преддверии матча Лиги наций со сборной Португалии, ответив на вопрос, какая из линий является самой сильной в сборной.

«Я думаю, что самая мощная линия, которая у меня есть, — это защита, в отличие от того, что думаете вы. Они страхуют всех, от нападающих до полузащитников, и атака — то же самое, первым, кто это делает, является Унаи Симон. Думайте иначе, ваше право. Но самая сильная линия у меня — это защита», — приводит слова Энрике Marca.

Матч сборных Испании и Португалии состоится 27 сентября. Победитель этой встречи займёт 1-е место в группе 2 Лиги А и отправится в «финал четырёх» турнира.



Луис Энрике возглавляет сборную Испании с ноября 2019 года.

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