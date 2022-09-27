Роберто Манчини: мы счастливы победить сборную Венгрии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о победе над сборной Венгрии в матче Лиги наций. Игра завершилась со счётом 2:0.



«Мы великолепно играли в течение 70 минут, но последние 20 минут мне не слишком понравились. Мы счастливы. Очень важно, что нам удалось во второй раз выйти в финальную стадию Лиги наций», – приводит слова Манчини пресс-служба УЕФА.



Благодаря этой победе сборная Италии вышла в стадию плей-офф Лиги наций УЕФА, а Венгрия сохранила место в Лиге А, заняв второе место в турнирной таблице группы 3. Другими соперниками этих команд по группе были сборные Германии и Англии. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции.

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