Срыв боя Джошуа и Фьюри, победа Италии над Венгрией в Лиге наций. Главное к утру

Боксёрский поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа не состоится, сборная Италии одолела сборную Венгрии в матче Лиги наций, российской теннисистке Дарье Касаткиной присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Тайсон Фьюри объявил о срыве боя с Энтони Джошуа.

2. Сборная Италии обыграла Венгрию и вышла в плей-офф Лиги наций УЕФА.

3. Дарье Касаткиной присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России».

4. ЦСКА в московском дерби обыграл «Спартак» в рамках регулярного сезона КХЛ.

5. Шведский лыжник не исключил бойкот турниров, если Россию вернут на международные старты.

6. МИД Чехии выступил с заявлением по возможному запрету на въезд российским игрокам НХЛ.

7. Шведский голкипер ЦСКА объяснил, зачем вернулся в Россию.

8. Магнус Карлсен объяснил своё скандальное поведение в поединках с Ниманном.

9. Роналду не отозвал заявку на трансфер и может покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой.

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