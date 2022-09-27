Срыв боя Джошуа и Фьюри, победа Италии над Венгрией в Лиге наций. Главное к утру

Боксёрский поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа не состоится, сборная Италии одолела сборную Венгрии в матче Лиги наций, российской теннисистке Дарье Касаткиной присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Тайсон Фьюри объявил о срыве боя с Энтони Джошуа.
2. Сборная Италии обыграла Венгрию и вышла в плей-офф Лиги наций УЕФА.
3. Дарье Касаткиной присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России».
4. ЦСКА в московском дерби обыграл «Спартак» в рамках регулярного сезона КХЛ.
5. Шведский лыжник не исключил бойкот турниров, если Россию вернут на международные старты.
6. МИД Чехии выступил с заявлением по возможному запрету на въезд российским игрокам НХЛ.
7. Шведский голкипер ЦСКА объяснил, зачем вернулся в Россию.
8. Магнус Карлсен объяснил своё скандальное поведение в поединках с Ниманном.
9. Роналду не отозвал заявку на трансфер и может покинуть «Манчестер Юнайтед» зимой.
10. Главный тренер ХК ЦСКА ответил на вопрос, боится ли мобилизации хоккеистов.
- 27 сентября 2022
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