В Москве стартовал 4-й футбольный фестиваль «Чемпионата» среди 10-летних футболистов

В понедельник на стадионе «Металлург» в Москве стартовал четвёртый детский фестиваль «Чемпионата» среди футболистов 2012 года рождения. В турнире, который мы проводим совместно с фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее», принимают участие 16 команд из 12 российских городов.
Группа А: «Чертаново» (Москва), «Жемчужина» (Севастополь), «Космос» (Долгопрудный), «Импульс» (Тольятти).
Группа B: «Виста Джуниор» (Геленджик), «Зелёный ключ» (Йошкар-Ола), ФШМ (Москва), «Дерби» (Тюмень).
Группа C: «Уралкидс» (Екатеринбург), «Спартак Юниор» (Новокузнецк), «СШ №8 Землякофф» (Пенза), «Ротор» (Москва).
Группа D: «Спартак» (Москва), «Металлург» (Липецк), «Толяофутболе», «Динамо» (Омск).
В первый день групповой стадии соревнований по две победы одержали футболисты команды «Виста Джуниор» из Геленджика, финалисты отборочного этапа соревнований, и воспитанники столичной академии «Чертаново». Чертановцы — одна из сильнейших команд этого возраста, а их лидера, нападающего Максима Калинкина, специалисты называют одним из самых ярких юных талантов страны. В каждом из двух первых матчей фестиваля Максим сделал по покеру и возглавил гонку снайперов.
В группах C и D каждая команда провела по одной встрече. Один из фаворитов, московский «Спартак», одержал уверенную победу над сборной перспективных ребят, представляющих несколько российских регионов. Красно-белые пропустили первыми, но ещё до перерыва успели отыграться и выйти вперёд, а во втором тайме упрочили своё преимущество.
Все матчи фестиваля транслируются на YouTube-канале фонда. Следить за новостями турнира можно по тегу Детский фестиваль «Чемпионата»
Результаты первого дня:
«Чертаново» (Москва) – «Космос» (Долгопрудный) – 10:1 (Калинкин — 4, Васильенов — 2, Сыряпин — 2, Федотов, Каминов – автогол).
«Импульс» (Тольятти) – «Жемчужина» (Севастополь) – 1:3 (Шестидесятый – Обыденнов — 2, Кобзарь).
ФШМ (Москва) – «Виста Джуниор» (Геленджик) – 0:2 (Чаталбаш, В. Волков).
«Дерби» (Тюмень) – «Зелёный Ключ» (Йошкар-Ола) – 1:7 (автогол – А. Волков — 3, Васильев, Евсеев, Ёлкин, Конаков).
«Чертаново» (Москва) – «Жемчужина» (Севастополь) – 8:0 (Калинкин — 4, Васильенов — 2, Мигунов, Бобенко).
«Импульс» (Тольятти) – «Космос» (Долгопрудный) – 3:4 (Сазонов — 2, Столяренков – Орлов — 2, Игнатюк, Шанин).
ФШМ (Москва) – «Зелёный Ключ» (Йошкар-Ола) – 2:2 (Фам Туан, Любин – А. Волков, Конаков).
«Дерби» (Тюмень) – «Виста Джуниор» (Геленджик) – 2:4 (Нарайкин — 2 – Усачёв — 2, В. Волков, Чаталбаш).
«Ротор» (Москва) – «СШ №8 Землякофф» (Пенза) – 3:3 (Кутюшев, Хохлов, Андреевский – Платошин — 2, Чупшев).
«Уралкидс» (Екатеринбург) – «Спартак Юниор» (Новокузнецк) – 1:1 (Смирнов – Кофаль).
«Спартак» (Москва) – «Толяофутболе» – 6:1 (Лен — 3, Кожин — 2, Павлов – Ферягин).
«Металлург» (Липецк) – «Динамо» (Омск) – 1:2 (Павлов — Шпилев, Щербаков).
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