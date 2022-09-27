В Москве стартовал 4-й футбольный фестиваль «Чемпионата» среди 10-летних футболистов

В понедельник на стадионе «Металлург» в Москве стартовал четвёртый детский фестиваль «Чемпионата» среди футболистов 2012 года рождения. В турнире, который мы проводим совместно с фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее», принимают участие 16 команд из 12 российских городов.



Группа А: «Чертаново» (Москва), «Жемчужина» (Севастополь), «Космос» (Долгопрудный), «Импульс» (Тольятти).



Группа B: «Виста Джуниор» (Геленджик), «Зелёный ключ» (Йошкар-Ола), ФШМ (Москва), «Дерби» (Тюмень).



Группа C: «Уралкидс» (Екатеринбург), «Спартак Юниор» (Новокузнецк), «СШ №8 Землякофф» (Пенза), «Ротор» (Москва).



Группа D: «Спартак» (Москва), «Металлург» (Липецк), «Толяофутболе», «Динамо» (Омск).

В первый день групповой стадии соревнований по две победы одержали футболисты команды «Виста Джуниор» из Геленджика, финалисты отборочного этапа соревнований, и воспитанники столичной академии «Чертаново». Чертановцы — одна из сильнейших команд этого возраста, а их лидера, нападающего Максима Калинкина, специалисты называют одним из самых ярких юных талантов страны. В каждом из двух первых матчей фестиваля Максим сделал по покеру и возглавил гонку снайперов.



В группах C и D каждая команда провела по одной встрече. Один из фаворитов, московский «Спартак», одержал уверенную победу над сборной перспективных ребят, представляющих несколько российских регионов. Красно-белые пропустили первыми, но ещё до перерыва успели отыграться и выйти вперёд, а во втором тайме упрочили своё преимущество.



Все матчи фестиваля транслируются на YouTube-канале фонда. Следить за новостями турнира можно по тегу Детский фестиваль «Чемпионата»



Результаты первого дня:



«Чертаново» (Москва) – «Космос» (Долгопрудный) – 10:1 (Калинкин — 4, Васильенов — 2, Сыряпин — 2, Федотов, Каминов – автогол).



«Импульс» (Тольятти) – «Жемчужина» (Севастополь) – 1:3 (Шестидесятый – Обыденнов — 2, Кобзарь).



ФШМ (Москва) – «Виста Джуниор» (Геленджик) – 0:2 (Чаталбаш, В. Волков).



«Дерби» (Тюмень) – «Зелёный Ключ» (Йошкар-Ола) – 1:7 (автогол – А. Волков — 3, Васильев, Евсеев, Ёлкин, Конаков).



«Чертаново» (Москва) – «Жемчужина» (Севастополь) – 8:0 (Калинкин — 4, Васильенов — 2, Мигунов, Бобенко).



«Импульс» (Тольятти) – «Космос» (Долгопрудный) – 3:4 (Сазонов — 2, Столяренков – Орлов — 2, Игнатюк, Шанин).



ФШМ (Москва) – «Зелёный Ключ» (Йошкар-Ола) – 2:2 (Фам Туан, Любин – А. Волков, Конаков).



«Дерби» (Тюмень) – «Виста Джуниор» (Геленджик) – 2:4 (Нарайкин — 2 – Усачёв — 2, В. Волков, Чаталбаш).



«Ротор» (Москва) – «СШ №8 Землякофф» (Пенза) – 3:3 (Кутюшев, Хохлов, Андреевский – Платошин — 2, Чупшев).



«Уралкидс» (Екатеринбург) – «Спартак Юниор» (Новокузнецк) – 1:1 (Смирнов – Кофаль).



«Спартак» (Москва) – «Толяофутболе» – 6:1 (Лен — 3, Кожин — 2, Павлов – Ферягин).



«Металлург» (Липецк) – «Динамо» (Омск) – 1:2 (Павлов — Шпилев, Щербаков).