В «Крыльях Советов» рассказали, как удалось удержать легионеров в условиях бана России

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко объяснил, что никто из легионеров команды не хотел покидать клуб, воспользовавшись правилом ФИФА.

«Таких настроений у нас не было. Мы сразу переговорили с иностранцами, и все выразили готовность остаться в команде и приносить пользу «Крыльям». За это им огромное спасибо», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Напомним, в марте 2022 года ФИФА разрешила иностранным футболистам клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) приостанавливать контракты со своими командами в одностороннем порядке до 30 июня 2022 года. Летом это правило было продлено до 30 июня 2023 года. Приостановив контракт, иностранный футболист может перейти в любой клуб мира на правах аренды.

Полное интервью Сергея Корниленко «Чемпионату» читайте здесь: