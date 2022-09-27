Спортдиректор «КС»: привезти качественных легионеров в Россию — нелёгкая задача

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил работу самарского клуба в летнее трансферное окно.

«Это трансферное окно было очень сложным по разным причинам. На ряд футболистов был спрос, было некоторое непонимание по их будущему. Плюс ко всему привезти качественных легионеров в Россию — нелёгкая задача. Было много вариантов, с кем-то договаривались, с кем-то — нет. У Игоря Витальевича есть определённые требования к игрокам, и это нужно учитывать в первую очередь. Не каждый даже очень качественный футболист подойдёт «Крыльям». Но мы сделали всё от нас зависящее, провели большую работу. А насколько хорошо мы сработали, покажут конец чемпионата и место в таблице. На данный момент мы закрыли все позиции, которые нуждались в усилении.



Нападающий? Много разговоров на эту тему ведётся — и болельщиками, и специалистами. Сейчас у нас есть основной нападающий — Максим Глушенков. В нашей схеме он исполняет классического форварда. Брать ещё одного при такой модели игры — не совсем правильно. Тем более имея в своём распоряжении ещё и молодых Хубулова и Шитова», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью Сергея Корниленко «Чемпионату» читайте здесь: