Кейн забил 51-й гол за сборную Англии в матче с Германией. До рекорда Руни — два мяча

Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн близок к рекорду форварда Уэйна Руни по голам за национальную команду.
29-летний футболист забил свой 51-й гол за англичан в матче Лиги наций УЕФА с Германией (3:3), реализовав пенальти. Кейн всего на два гола отстаёт от Руни (53), который является лучшим бомбардиром сборной Англии в истории. При этом завершивший карьеру игрок провёл за национальную команду 120 матчей, на счету Кейна 75 встреч.
Напомним, сборная Англии заняла последнее, четвёртое место в своей группе Лиги наций, в следующем розыгрыше команда выступит в Лиге В. На предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре англичане сыграют в группе В вместе с командами США, Ирана и Уэльса.
Лига наций. Англия — Германия. 3:2, Гарри Кейн:
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