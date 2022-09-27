Кейн забил 51-й гол за сборную Англии в матче с Германией. До рекорда Руни — два мяча

Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн близок к рекорду форварда Уэйна Руни по голам за национальную команду.



29-летний футболист забил свой 51-й гол за англичан в матче Лиги наций УЕФА с Германией (3:3), реализовав пенальти. Кейн всего на два гола отстаёт от Руни (53), который является лучшим бомбардиром сборной Англии в истории. При этом завершивший карьеру игрок провёл за национальную команду 120 матчей, на счету Кейна 75 встреч.



Напомним, сборная Англии заняла последнее, четвёртое место в своей группе Лиги наций, в следующем розыгрыше команда выступит в Лиге В. На предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре англичане сыграют в группе В вместе с командами США, Ирана и Уэльса.

Лига наций. Англия — Германия. 3:2, Гарри Кейн:

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