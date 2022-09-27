Корниленко: раньше в России играло до 30 белорусов. Сейчас их можно пересчитать по пальцам

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко объяснил, почему в команде нет его соотечественников из Беларуси.

«У нас есть Дмитрий Прищепа. Молодой футболист, сейчас в аренде в «Велесе», играет почти все матчи в основе. Конечно, мы смотрим рынок, отслеживаем. Есть перспективные ребята, но они в большинстве своём уже где-то востребованы. В то же время мы больше были сконцентрированы на внутреннем, российском рынке. Не могу утверждать, что раньше в чемпионате Беларуси были футболисты, а теперь не осталось. Но те игроки, которые соответствуют высокому уровню, стараются уезжать. Я не знаю, в чём проблема, но раньше в чемпионате России играло до 30 белорусских легионеров. Сейчас их можно пересчитать по пальцам. Видимо, что-то поменялось.



Определённый кризис есть. В вашем вопросе уже содержится ответ, почему в РПЛ сейчас так мало белорусских легионеров. Я думаю, идёт смена поколений. Ребята, которые постарше и играли в хороших чемпионатах, закончили, а молодые ещё не подросли. Но в Беларуси всегда были таланты и, я уверен, всегда будут. Там уделяется внимание футболу, и звёздочки всё равно появляются», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью Сергея Корниленко «Чемпионату» читайте здесь: