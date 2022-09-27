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Корниленко высказался о ситуации украинского легионера «Крыльев» Иванисени

Корниленко высказался о ситуации украинского легионера «Крыльев» Иванисени
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, куда пропал украинский легионер Дмитрий Иванисеня.

«Дима получил неприятную травму и вернётся в обойму не раньше чем через месяц. Мы его ждём и очень на него рассчитываем. Иванисеня – настоящий профессионал, хороший футболист и порядочный человек», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

28-летний Иванисеня в ноябре 2019 года провёл 45 минут в составе сборной Украины в товарищеском матче с Эстонией. Больше в национальную команду футболист не вызывался. В июле 2021 года Иванисеня стал футболистом «Крыльев Советов».

В нынешнем сезоне полузащитник появился на поле в двух матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ), не отметившись результативными действиями.

Полное интервью Сергея Корниленко «Чемпионату» читайте здесь:

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