Директор «Крыльев» рассказал об интересе к Сергею Пиняеву из Европы
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал об интересе к нападающему самарской команды Сергею Пиняеву от иностранных команд.
«К Пиняеву всегда есть интерес, потому что он уже несколько лет входит в число самых перспективных футболистов страны. За ним следят — это 100%, и в Европе тоже», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
17-летний Сергей Пиняев перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) забил один мяч. Также на его счету участие в одной игре Фонбет Кубка России. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
Полное интервью Сергея Корниленко «Чемпионату» читайте здесь:
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