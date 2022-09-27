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Корниленко — о трансфере Глушенкова из «Спартака»: мы однозначно выгодно его приобрели

Корниленко — о трансфере Глушенкова из «Спартака»: мы однозначно выгодно его приобрели
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал трансфер нападающего Максима Глушенкова из «Спартака».

«Максим действительно мог уйти в «Краснодар»? Могу сказать только одно: спрос на Глушенкова был и есть. Что касается информации о сумме выкупа в € 1,8 млн, то не совсем корректно называть точные цифры, но то, что мы приобрели Максима выгодно для нашего клуба, — однозначно», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

23-летний Глушенков выступал за «Крылья Советов» с февраля по июль 2020 года и с августа 2021-го по июнь 2022-го. В июле самарская команда выкупила его трансфер у московского «Спартака».

Полное интервью Сергея Корниленко «Чемпионату» читайте здесь

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