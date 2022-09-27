В Португалии призвали посадить Криштиану Роналду на скамейку запасных в матче с Испанией

Новый выпуск португальской газеты A Bola вышел в свет с обложкой, на которой авторы призывают посадить форварда национальной команды Криштиану Роналду на скамейку запасных в матче Лиги наций УЕФА с Испанией.

«Меньше Роналду — больше Португалии», — гласит заголовок.



В статье объясняется, что, несмотря на то что 37-летний Роналду — капитан сборной Португалии и забил 117 голов в 190 матчах за команду, он должен остаться на скамейке запасных, так как забил мало мячей и провёл на поле мало минут в нынешнем сезоне. Предлагают, чтобы другой футболист «Манчестер Юнайтед», Бруну Фернандеш, взял на себя обязанности лидера на поле.

Матч Португалия — Испания состоится сегодня, 27 сентября. Начало — в 19:45 мск.

Криштиану Роналду разбили лицо в матче с Чехией в Лиге наций. Видеоролик: