В Португалии призвали посадить Криштиану Роналду на скамейку запасных в матче с Испанией

Новый выпуск португальской газеты A Bola вышел в свет с обложкой, на которой авторы призывают посадить форварда национальной команды Криштиану Роналду на скамейку запасных в матче Лиги наций УЕФА с Испанией.
«Меньше Роналду — больше Португалии», — гласит заголовок.
В статье объясняется, что, несмотря на то что 37-летний Роналду — капитан сборной Португалии и забил 117 голов в 190 матчах за команду, он должен остаться на скамейке запасных, так как забил мало мячей и провёл на поле мало минут в нынешнем сезоне. Предлагают, чтобы другой футболист «Манчестер Юнайтед», Бруну Фернандеш, взял на себя обязанности лидера на поле.
Матч Португалия — Испания состоится сегодня, 27 сентября. Начало — в 19:45 мск.
Криштиану Роналду разбили лицо в матче с Чехией в Лиге наций. Видеоролик:
- 27 сентября 2022
-
10:44
-
10:35
-
10:35
-
10:31
-
10:23
-
10:15
-
09:40
-
09:39
-
09:09
-
09:00
-
08:58
-
08:53
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
07:20
-
07:09
-
06:48
-
06:46
-
06:29
-
06:25
-
06:10
-
06:02
-
05:53
-
05:28
-
04:55
-
04:50
-
04:46
-
04:31
-
04:18
-
04:01
-
03:55
-
03:34
-
03:29
-
03:13