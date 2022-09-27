«МЮ» рассматривает форварда ПСВ на замену Роналду, который может уйти летом 2023 года

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания нидерландского нападающего ПСВ Коди Гакпо, сообщает Forbes.



Отмечается, что английский клуб может совершить трансфер после ухода Криштиану Роналду, контракт которого с «МЮ» заканчивается летом 2023 года. «Юнайтед» рассчитывает, что ПСВ не станет препятствовать трансферу Гакпо, как это делал «Аякс» при переходе Антони.



В текущем сезоне 23-летний Гакпо провёл семь матчей в Эредивизии, забив восемь мячей и отдав шесть голевых передач. В общей сложности форвард сыграл в 13 встречах сезона, забив 10 голов и отдав девять ассистов. Трансферная стоимость Гакпо в настоящий момент оценивается в € 35 млн.

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