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«МЮ» рассматривает форварда ПСВ на замену Роналду, который может уйти летом 2023 года

«МЮ» рассматривает форварда ПСВ на замену Роналду, который может уйти летом 2023 года
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания нидерландского нападающего ПСВ Коди Гакпо, сообщает Forbes.

Отмечается, что английский клуб может совершить трансфер после ухода Криштиану Роналду, контракт которого с «МЮ» заканчивается летом 2023 года. «Юнайтед» рассчитывает, что ПСВ не станет препятствовать трансферу Гакпо, как это делал «Аякс» при переходе Антони.

В текущем сезоне 23-летний Гакпо провёл семь матчей в Эредивизии, забив восемь мячей и отдав шесть голевых передач. В общей сложности форвард сыграл в 13 встречах сезона, забив 10 голов и отдав девять ассистов. Трансферная стоимость Гакпо в настоящий момент оценивается в € 35 млн.

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