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Саутгейт прокомментировал ничью 3:3 с Германией, англичане проигрывали 0:2 к 67-й минуте

Саутгейт прокомментировал ничью 3:3 с Германией, англичане проигрывали 0:2 к 67-й минуте
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничью со сборной Германией (3:3) в матче Лиги наций УЕФА.

«Мы начали игру неуверенно. Подсознательно команда чувствовала, что была недостаточно агрессивна в прессинге против состава, который очень хорошо использует пространство.

Мы недостаточно хорошо передавали мяч от защитников в полузащиту. Но даже в этот период у нас были моменты лучше, и мы должны были быть впереди до перерыва. Всех пропущенных нами голов можно было избежать. При счёте 2:0 у нас был трудный момент, но последние несколько дней игроки провели фантастически.

Мы показали не только характер, но и наш уровень, особенно в моментах с голами», — приводит слова Саутгейта пресс-служба сборной Англии на официальном сайте.

Видеообзор. Англия 3:3 Германия, Лига наций УЕФА:

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