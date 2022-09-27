Защитник «Мальорки»: Винисиус умеет танцевать, но он не унижает других игроков

Защитник «Мальорки» Антонио Хосе Раильо Аренас высказался о ситуации с нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.

«Винисиус умеет танцевать, но не ругается, не оскорбляет и не унижает коллег по профессии, а потом, когда его называют провокатором, использует расизм как шутку», — приводит слова Аренаса Football Espana.

Напомним, ранее в эфире одного из испанских телеканалов Винисиуса сравнили с обезьяной из-за его манеры празднования голов. После матча «Атлетико» — «Реал» фанаты домашней команды кричали в адрес бразильского футболиста расистские кричалки.

В нынешнем сезоне 22-летний Винисиус в девяти матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса. Видеоролик: