Защитник «Мальорки»: Винисиус умеет танцевать, но он не унижает других игроков

Защитник «Мальорки» Антонио Хосе Раильо Аренас высказался о ситуации с нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.
«Винисиус умеет танцевать, но не ругается, не оскорбляет и не унижает коллег по профессии, а потом, когда его называют провокатором, использует расизм как шутку», — приводит слова Аренаса Football Espana.
Напомним, ранее в эфире одного из испанских телеканалов Винисиуса сравнили с обезьяной из-за его манеры празднования голов. После матча «Атлетико» — «Реал» фанаты домашней команды кричали в адрес бразильского футболиста расистские кричалки.
В нынешнем сезоне 22-летний Винисиус в девяти матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса. Видеоролик:
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