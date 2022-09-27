«Игрок «Астаны» сказал: «Спартак» во Вторую лигу опустится с ним». Тихонов — об Эшуорте

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал назначение в клуб Пола Эшуорта в качестве спортивного директора.



«Я наслышан очень много про этого специалиста. Есть определённые моменты, как этот человек работает. Когда я пришёл, немного его застал и в «Астане» были проблемы. Про его методы покупки и продажи наслышан очень много.



Вчера мне голосовое сообщение прислал футболист, играющий в «Астане». Он сказал: «Что это такое? Кого вы берёте? «Спартак» — большой клуб. Как вы можете взять этого человека? Вы во Вторую лигу опуститесь с этим человеком». Когда я работал в «Астане», клуб чуть ли не судился с ним из‑за его рабочих моментов. Думаю, надо было поговорить с большими людьми, которые занимаются футболом в Казахстане. Не заслуга Эшуорта, что «Астана» становилась чемпионом страны шесть раз подряд», — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч!».