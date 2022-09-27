Немецкие хулиганы напали на паб рядом со стадионом «Уэмбли» перед матчем с Англией

Болельщики сборной Германии подозреваются в нападении на посетителей лондонского паба перед матчем Лиги наций УЕФА с Англией (3:3), сообщает ESPN.
По данным британской полиции, около 100 человек, многие из которых были в масках, вошли в паб рядом со стадионом «Уэмбли» и напали на посетителей.
«Некоторые из группы были одеты в английские шляпы и шарфы, но считается, что они были немецкими фанатами. Группа вошла в паб и начала нападать на посетителей, большинство из которых находились в этом районе, чтобы посетить матч Англии и Германии. Были нанесены удары, а также брошены снаряды, в том числе дорожные конусы.
Офицеры отреагировали на инцидент, после чего группа скрылась. Беспорядки продолжались около двух минут. Несколько человек получили травмы головы, трое получили серьёзные травмы ног, запястий и большого пальца. Четыре человека были арестованы. Никто из пострадавших не находится в опасном для жизни состоянии», — говорится в сообщении полиции.
Англия и Германия устроили голевое пиршество в матче Лиги наций:
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