Фигу вместе с командой установил мировой рекорд, сыграв в футбол на высоте 6 км

Легендарный португальский футболист Луиш Фигу сыграл в футбол на высоте 6 км, установив новый мировой рекорд вместе с командой, сообщает The Guardian.



49-летний игрок вместе с другими футболистами принял участие в матче в условиях невесомости на высоте 6166 метров. В составы команд вошли ещё семь человек из стран Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Матч проходил на поле площадью 75 квадратных метров, специально установленном внутри самолёта. В Книгу рекордов Гиннеса будет занесено достижение за игру в футбол в невесомости на самой большой высоте.



Отметим, что бывший игрок «Барселоны», «Реала», «Интера» и сборной Португалии отметился забитым голом в исторической встрече.

Фигу установил мировой рекорд, сыграв в футбол на высоте 6 км: