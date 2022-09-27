Фигу вместе с командой установил мировой рекорд, сыграв в футбол на высоте 6 км
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Легендарный португальский футболист Луиш Фигу сыграл в футбол на высоте 6 км, установив новый мировой рекорд вместе с командой, сообщает The Guardian.
49-летний игрок вместе с другими футболистами принял участие в матче в условиях невесомости на высоте 6166 метров. В составы команд вошли ещё семь человек из стран Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Матч проходил на поле площадью 75 квадратных метров, специально установленном внутри самолёта. В Книгу рекордов Гиннеса будет занесено достижение за игру в футбол в невесомости на самой большой высоте.
Отметим, что бывший игрок «Барселоны», «Реала», «Интера» и сборной Португалии отметился забитым голом в исторической встрече.
Фигу установил мировой рекорд, сыграв в футбол на высоте 6 км:
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