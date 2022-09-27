Беллингем откажется от предложений клубов АПЛ, он хочет перейти в «Реал»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем пренебрежительно относится к интересу со стороны английских клубов, так как хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова продать 19-летнего футболиста за € 93 млн. Сообщалось, что англичанина хотят подписать два манчестерских клуба, а также «Ливерпуль».

Джуд Беллингем стал игроком «Боруссии» летом 2020 года, перейдя из «Бирмингема» за € 25 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 10 матчах во всех турнирах забил три мяча. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.



В ноябре 2020-го Беллингем дебютировал за сборную Англии и в составе национальной сборной к нынешнему времени успел провести 16 матчей.

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