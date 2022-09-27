Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем откажется от предложений клубов АПЛ, он хочет перейти в «Реал»

Беллингем откажется от предложений клубов АПЛ, он хочет перейти в «Реал»
Комментарии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем пренебрежительно относится к интересу со стороны английских клубов, так как хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова продать 19-летнего футболиста за € 93 млн. Сообщалось, что англичанина хотят подписать два манчестерских клуба, а также «Ливерпуль».

Джуд Беллингем стал игроком «Боруссии» летом 2020 года, перейдя из «Бирмингема» за € 25 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 10 матчах во всех турнирах забил три мяча. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

В ноябре 2020-го Беллингем дебютировал за сборную Англии и в составе национальной сборной к нынешнему времени успел провести 16 матчей.

Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:

Новость по теме
«Боруссия» Д продаст Джуда Беллингема за € 93 млн, главный претендент — «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022