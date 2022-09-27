Беллингем откажется от предложений клубов АПЛ, он хочет перейти в «Реал»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем пренебрежительно относится к интересу со стороны английских клубов, так как хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает Marca.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова продать 19-летнего футболиста за € 93 млн. Сообщалось, что англичанина хотят подписать два манчестерских клуба, а также «Ливерпуль».
Джуд Беллингем стал игроком «Боруссии» летом 2020 года, перейдя из «Бирмингема» за € 25 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 10 матчах во всех турнирах забил три мяча. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
В ноябре 2020-го Беллингем дебютировал за сборную Англии и в составе национальной сборной к нынешнему времени успел провести 16 матчей.
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
- 27 сентября 2022
-
13:34
-
13:34
-
13:20
-
13:17
-
12:56
-
12:46
-
12:45
-
12:37
-
12:20
-
12:19
-
12:15
-
11:52
-
11:50
-
11:46
-
11:29
-
11:28
-
11:20
-
11:12
-
11:00
-
10:51
-
10:44
-
10:35
-
10:35
-
10:31
-
10:23
-
10:15
-
09:40
-
09:39
-
09:09
-
09:00
-
08:58
-
08:53
-
08:30
-
08:30
-
08:15