Тренера «Бетиса» Пеллегрини оштрафовали на € 385 тыс. за неуплату налогов

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини был оштрафован на € 385 тыс. за умышленную неуплату налогов. Об этом сообщает Daily Mail.

69-летний Пеллегрини тренирует севильскую команду с августа 2020 года. В нынешнем сезоне под его руководством «Бетис» в шести матчах набрал 15 очков и занимает в турнирной таблице третье место, пропустив вперёд себя лишь «Барселону» (16) и мадридский «Реал» (18). В следующем туре чемпионата Испании «Бетис» на выезде сыграет с «Сельтой».

Ранее Пеллегрини был главным тренером «Вест Хэма», «Манчестер Сити», «Малаги», мадридского «Реала» и других клубов.

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