Асенсио и Мариано покинут «Реал» летом 2023 года. Клуб предложит новые контракты 2 лидерам

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио и форвард Мариано Диас покинут клуб летом 2023 года, сообщает AS.



Отмечается, что летом 2023 года у семи игроков основного состава клуба завершается действие соглашений. Руководство предложит новые соглашения лидерам — Тони Кроосу и Кариму Бензема. Игроки сами смогут решать, подписывать ли новые контракты с «Реалом». Также ведутся переговоры с защитником Начо Фернандесом о продлении соглашения на год. Будущее полузащитника Дани Себальоса ещё не определено.



Асенсио и Мариано покинут клуб. Ранее сообщалось, что полузащитником интересуется «Барселона». 26-летний Асенсио в текущем сезоне провёл четыре матча за «Реал», забив один гол. 29-летний Мариано появился на поле в одной встрече.

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