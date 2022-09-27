Катар потратил на ЧМ € 208 млрд — в 15 раз больше, чем Россия в 2018 году

На проведение чемпионата мира в Катаре страна-организатор потратила € 208 млрд. Об этом сообщает The Sun. Директор по коммуникациям турнира Фатьма Аль-Нуайми объяснила, откуда появилась такая цифра.

«Чемпионат мира является частью национального видения Катара на период до 2030 года, более широкой государственной стратегии, способствующей интенсивному развитию городов, национальных объектов и промышленности, в дополнение к системам образования и здравоохранения.



«Цифра в € 208 млрд, которую часто связывают с чемпионатом мира по футболу, на самом деле является частью этой амбициозной стратегии национального развития и модернизации Катара. Большинство этих масштабных инфраструктурных проектов, которыми будут пользоваться команды и болельщики в 2022 году, такие как новые дороги, метро, ​​аэропорт, отели и другие туристические объекты, были запланированы еще до того, как мы получили право на проведение чемпионата мира по футболу», — сказала Аль-Нуайми.

Сообщается, что лишь € 6,75 млрд было потрачено на стадионы, командные базы и места для болельщиков. Катар построил для турнира семь совершенно новых современных арен, а также модернизировал старый международный стадион «Халифа». Отмечается, что предыдущий чемпионат мира обошёлся России в € 13,2 млрд.