Месси получил новое прозвище от партнёров по сборной Аргентины и «ПСЖ»

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси получил новое прозвище в раздевалке команд, сообщает Marca.



После товарищеского матча с «Гондурасом» (3:0) партнёры по национальной команде — Родриго Де Пауль и Алехандро Гомес — подшутили над форвардом, написав в комментариях под его постом: «Как кусается ласка» и «Ласка сумасшедшая!»



Отмечается, что такое прозвище дали Месси в раздевалке «ПСЖ». Неизвестно, почему партнёры именно так называют аргентинца. По слухам, это связано с одной из частей тела Месси, которая выглядит странно.



В текущем сезоне 35-летний аргентинец провёл за «ПСЖ» 11 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и отдав восемь голевых передач.

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