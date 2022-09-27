Соболев, Мостовой и Полоз претендуют на звание игрока сентября в РПЛ
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Российская Премьер-Лига назвала имена футболистов, претендующих на звание игрока сентября.
В список кандидатов вошли следующие футболисты:
Дмитрий Полоз («Ростов») – три гола в трёх матчах;
Александр Соболев («Спартак») – три гола в трёх матчах;
Андрей Мостовой («Зенит») – два гола и одна голевая в трёх матчах;
Никита Бурмистров («Сочи») – три голевые передачи в трёх играх;
Лукас Вера («Оренбург») – три голевые передачи в трёх играх.
В этом сезоне лучших игроков, тренеров и голы выбирают по итогам трёх голосований: экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трёх голосованиях победят разные номинанты, то лучшим игроком сентября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ. Свой голос можно отдать в сообществе РПЛ во «Вконтакте».
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