Соболев, Мостовой и Полоз претендуют на звание игрока сентября в РПЛ

Российская Премьер-Лига назвала имена футболистов, претендующих на звание игрока сентября.



В список кандидатов вошли следующие футболисты:



Дмитрий Полоз («Ростов») – три гола в трёх матчах;



Александр Соболев («Спартак») – три гола в трёх матчах;



Андрей Мостовой («Зенит») – два гола и одна голевая в трёх матчах;



Никита Бурмистров («Сочи») – три голевые передачи в трёх играх;



Лукас Вера («Оренбург») – три голевые передачи в трёх играх.



В этом сезоне лучших игроков, тренеров и голы выбирают по итогам трёх голосований: экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трёх голосованиях победят разные номинанты, то лучшим игроком сентября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ. Свой голос можно отдать в сообществе РПЛ во «Вконтакте».