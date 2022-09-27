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Жозе Моуринью хочет подписать в «Рому» трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

Жозе Моуринью хочет подписать в «Рому» трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
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Защитник «Аякса» Юрриен Тимбер может продолжить карьеру в итальянской «Роме». Главный тренер римлян Жозе Моуринью рассматривает нидерландского футболиста в качестве усиления защитной линии своей команды. Об этом сообщает Calciomercato.com.

Юрриен Тимбер на днях продлил контракт с «Аяксом» до 2025 года. Шесть лет Юрриен воспитывался в академии «Фейеноорда», а с 2014-го играет за амстердамскую команду. В нынешнем сезоне защитник в 10 матчах во всех турнирах провёл на поле 868 минут, не отметившись результативными действиями.

В летнее трансферное окно сообщалось, что видеть Тимбера в «Манчестер Юнайтед» хочет его бывший главный тренер Эрик тен Хаг.

Как футболист может загубить карьеру? Видеоролик:

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