Сергей Семак принял участие в совместной тренировке с Венделом и Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поучаствовал в тренировочном процессе команды из Санкт-Петербурга, сыграв с бразильцами Венделом, Малкомом и Родригао. Видеоролик опубликован в телеграм-канале «Зенита».

В настоящее время «Зенит» продолжает подготовку к матчу 3-го тура Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Встреча пройдёт в четверг, 29 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20:30 мск.



«Спартак» после двух туров Фонбет Кубка России набрал шесть очков, обыграв «Крылья Советов» и «Факел». Подопечные Гильермо Абаскаля занимают в турнирной таблице первое место. «Зенит» также обыграл воронежскую команду, но оступился в Самаре. У команды Семака три очка и третья строчка в группе.