Гол Кварацхелии — в видеообзоре матча сборной Грузии с Гибралтаром в Лиге наций

Вчера, 26 сентября, в Гибралтаре на стадионе «Виктория» состоялся матч 6-го тура в рамках Лиги наций УЕФА, в котором Гибралтар встретился со сборной Грузии. Победу одержали гости со счётом 2:1.

Гол Кварацхелии помог Грузии обыграть Гибралтар:

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

На 19-й минуте счёт открыл вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия, реализовавший 11-метровый удар. На 48-й минуте удвоил преимущество грузин полузащитник Георгий Цитаишвили, отправивший мяч в сетку после прохода. Голевой пас на свой счёт записал Анзор Меквабишвили. Один гол на 75-й минуте отыграл защитник Лу Эннсли.



Сборная Грузии заняла первое место в таблице группы 4 Лиги С, в следующем розыгрыше Лиги наций команда сыграет в Лиге В.