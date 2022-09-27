Шкриньяр хочет получать в «Интере» € 7,5 млн, клуб предлагает лишь € 6 млн

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр в зимнее трансферное окно может перейти в «ПСЖ», который пытался подписать футболиста летом. Словацкий футболист не может договориться о продлении контракта со своим нынешним клубом. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По сведениям источника, Шкриньяр, чей контракт с «Интером» истекает в конце сезона, хочет получать по новому соглашению 7,5 млн за сезон. Однако клуб предлагает ему € 6 млн + бонусы. Если стороны не договорятся, с января Милан сможет вести переговоры с другими командами, а летом 2023 года бесплатно перейти в новый клуб.

27-летний Шкриньяр стал игроком «Интера» летом 2017 года, перейдя из «Сампдории». В нынешнем сезоне итальянской Серии А защитник в семи матчах не отметился результативными действиями. Всего за «Интер» Шкриньяр в 224 встречах забил 11 голов.

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