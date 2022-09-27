Вильмар Барриос, вероятно, не сыграет со «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о прибытии всех легионеров команды после международной паузы, кроме полузащитника Вильмара Барриоса.
«Все ли вернулись после международных матчей? Ещё не все — нет Барриоса, который сегодня ночью сыграет за сборную. Естественно, его приезд ожидается немного позже. Остальные все вернулись. Ловрен — ночью, Нуралы тоже приехал одним из последних. Те, кто был здесь, тренировались нормально. Наши сборники пораньше прилетели. Собираемся потихоньку», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
В нынешнем сезоне 28-летний Барриос в 11 матчах во всех турнирах отметился двумя результативными передачами. В ближайший четверг, 29 сентября, «Зенит» сыграет в матче Фонбет Кубка России со «Спартаком».
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