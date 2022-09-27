Семак подтвердил, что Одоевский не восстановился. Даниил не играет с начала августа

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что вратарь команды Даниил Одоевский не сумел восстановиться после своей травмы в международную паузу.
«Нет, к сожалению, Даниил не восстановился. Он ещё чувствует определённые проблемы, поэтому проходит дообследование. Посмотрим, насколько всё серьёзно и когда он вернётся», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
19-летний Одоевский начинал сезон в качестве основного вратаря «Зенита». Он сыграл в победном Суперкубке России со «Спартаком» (4:0), а также в четырёх стартовых турах Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В последней игре с «Ахматом» (0:0) 6 августа он получил красную карточку и больше на поле не выходил. Отметим, что Одоевский был на скамейке запасных в матчах с «Факелом» (31 августа) и «Спартаком» (4 сентября), но затем вновь получил повреждение и выбыл из заявки.
- 27 сентября 2022
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