Кантона объяснил, почему не стоит критиковать игроков, не бойкотирующих ЧМ-2022 в Катаре

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона сообщил, почему будет бойкотировать чемпионат мира 2022 года в Катаре, а также отметил, что не будет критиковать игроков, которые не захотят этого делать.
«Если какой-то из футболистов скажет: «Я бойкотирую чемпионат мира», то я отвечу: «Браво». Но нельзя осуждать 20-летнего игрока, карьера которого длится 10 лет и которого 24 часа в сутки окружают футбольные люди. Но нужно говорить о футбольных федерациях, о политиках, у которых есть мощь, чтобы заявить: «Нет, мы не поедем на чемпионат мира».
Не стоит разочаровываться, когда футболисты не хотят бойкотировать турнир, потому что это в первую очередь дело политиков, президентов, федераций и министров. У них есть настоящая власть, и они могут объявить чемпионату мира бойкот. Винить футболистов — это слишком просто», — цитирует Кантона The Athletic.
Президент ФИФА призвал защитить окружающую среду:
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