«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Тэмми Абрахама

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может вернуться в английскую Премьер-лигу (АПЛ). В услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», также его может подписать лондонский «Арсенал». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

24-летний Абрахам — воспитанник «Челси». Он перешёл в итальянскую команду летом 2021 года за € 40 млн. В нынешнем сезоне нападающий в восьми матчах чемпионата Италии и Лиги Европы забил два гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. По сведениям источника, Абрахам также не против вернуться в чемпионат Англии.

В ноябре 2017 года Абрахам дебютировал за сборную Англии и провёл в составе команды 11 матчей, в которых забил три гола и отдал результативную передачу.

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