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Москалёв назначен на матч «Зенит» — «Ростов», Кукуляк — на игру «Пари НН» и «Спартака»

Москалёв назначен на матч «Зенит» — «Ростов», Кукуляк — на игру «Пари НН» и «Спартака»
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Официальный сайт Российского футбольного союза объявил бригады арбитров, которые будут работать на матчах 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

1 октября (суббота)

«Оренбург» – «Сочи»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Арам Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Химки» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Юрий Чеботарёв.

«Локомотив» – «Урал»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Лапочкин.

2 октября (воскресенье)

«Факел» – «Торпедо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Михаил Иванов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Зенит» – «Ростов»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ахмат» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Николай Левников.

«Пари НН» – «Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Максим Ковалев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Эдуард Малый.

3 октября (понедельник)

«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Денис Березнов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Французов.

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