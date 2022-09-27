Давид де Хеа может перейти в «Ювентус»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид де Хеа может стать игроком туринского «Ювентуса», сообщает Mirror.



По информации источника, итальянский клуб рассчитывает заключить контракт с испанским голкипером летом 2023 года, когда футболист станет свободным агентом по истечении срока действия контракта с «Манчестер Юнайтед».



Напомним, в соглашении де Хеа с «Манчестер Юнайтед» есть опция продления контракта до 2024 года. Однако английский клуб не стремится ей воспользоваться из-за высокой зарплаты 31-летнего испанского вратаря.



Де Хеа играет в составе «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в шести матчах английской Премьер-лиги и пропустил восемь голов.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?