Давид де Хеа может перейти в «Ювентус»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид де Хеа может стать игроком туринского «Ювентуса», сообщает Mirror.
По информации источника, итальянский клуб рассчитывает заключить контракт с испанским голкипером летом 2023 года, когда футболист станет свободным агентом по истечении срока действия контракта с «Манчестер Юнайтед».
Напомним, в соглашении де Хеа с «Манчестер Юнайтед» есть опция продления контракта до 2024 года. Однако английский клуб не стремится ей воспользоваться из-за высокой зарплаты 31-летнего испанского вратаря.
Де Хеа играет в составе «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в шести матчах английской Премьер-лиги и пропустил восемь голов.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 27 сентября 2022
-
18:05
-
17:59
-
17:56
-
17:47
-
17:41
-
17:29
-
17:21
-
17:19
-
16:57
-
16:43
-
16:21
-
16:10
-
16:00
-
15:49
-
15:45
-
15:12
-
15:05
-
15:05
-
15:02
-
15:00
-
14:53
-
14:35
-
14:30
-
14:24
-
14:16
-
14:11
-
14:01
-
14:00
-
13:50
-
13:34
-
13:34
-
13:20
-
13:17
-
12:56
-
12:46