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Давид де Хеа может перейти в «Ювентус»

Давид де Хеа может перейти в «Ювентус»
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид де Хеа может стать игроком туринского «Ювентуса», сообщает Mirror.

По информации источника, итальянский клуб рассчитывает заключить контракт с испанским голкипером летом 2023 года, когда футболист станет свободным агентом по истечении срока действия контракта с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в соглашении де Хеа с «Манчестер Юнайтед» есть опция продления контракта до 2024 года. Однако английский клуб не стремится ей воспользоваться из-за высокой зарплаты 31-летнего испанского вратаря.

Де Хеа играет в составе «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в шести матчах английской Премьер-лиги и пропустил восемь голов.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

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